02:00 28.08.2018 | Культура | Новости
100202265:nastya

Певица Сия отказалась фотографироваться с Трампом

Австралийская певица Сия отказала Дональду Трампу в фото во время одного из телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет Rolling Stone.

Певица Сия отказалась фотографироваться с Трампом

Произошло это в 2015 году, когда ведущим телешоу выступил сам Трамп. При этом артистка присутствовала на проекте в качестве приглашенной звезды.

Певица возвращалась в гримерку, когда ее окликнул будущий президент. Он обратился к ней со словами: "Нам нужно сфотографироваться!".

Однако Сия ответила отказом, аргументировав это политическими взглядами Трампа, которые противоречат ее убеждениям.

"Вы не возражаете, если мы не будем этого делать? Среди моих поклонников много представителей ЛГБТ и мексиканцев, не хочу, чтобы они думали, что я вас поддерживаю",- заявила она.

Трамп принял такой ответ, восприняв решение, как защиту собственного бренда. По словам певицы, тогда у нее случилось сильное расстройство желудка.

Как сообщалось ранее н "УРА-Информ", власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида.


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше могут открыть новые украинские консульства Лайма Вайкуле рассказала, почему отказалась ехать в Крым Аякс прилетел в Киев на ответную встречу с Динамо В Киеве может появиться улица именни Маккейна
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив