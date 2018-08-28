Певица Сия отказалась фотографироваться с Трампом

Произошло это в 2015 году, когда ведущим телешоу выступил сам Трамп. При этом артистка присутствовала на проекте в качестве приглашенной звезды.

Певица возвращалась в гримерку, когда ее окликнул будущий президент. Он обратился к ней со словами: "Нам нужно сфотографироваться!".

Однако Сия ответила отказом, аргументировав это политическими взглядами Трампа, которые противоречат ее убеждениям.

"Вы не возражаете, если мы не будем этого делать? Среди моих поклонников много представителей ЛГБТ и мексиканцев, не хочу, чтобы они думали, что я вас поддерживаю",- заявила она.

Трамп принял такой ответ, восприняв решение, как защиту собственного бренда. По словам певицы, тогда у нее случилось сильное расстройство желудка.

Как сообщалось ранее н "УРА-Информ", власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида.