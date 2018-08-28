01:00 28.08.2018 | Культура | Новости
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Лайма Вайкуле рассказала, почему отказалась ехать в Крым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, почему отказалась ехать в Крым. Об этом звезда сообщила в интервью одному телеканалу.

Лайма Вайкуле рассказала, почему отказалась ехать в Крым

Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?" – я сказала: "Нам запрещено". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести», – сказала она.

Певица утверждает, что латвийский закон не разрешает выступления в Крыму гражданам страны. И она сможет посетить полуостров только после снятия соответствующего запрета.

"Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику", – заявила вайкуле, отметив, что не имеет ничего против крымчан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины",  запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове  Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.


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