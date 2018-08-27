00:30 27.08.2018 | Культура | Новости
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София Ротару экстренно госпитализирована

Известную певицу Софию Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы.

София Ротару экстренно госпитализирована

При информацию распространили российские СМИ, хотя ее официального подтверждения пока нет. По данным журналистов, накануне около 23 часов 71-летней артистке стало плохо во время мероприятия.

В Уфу певицу пригласили выступить на корпоративе. В конце выступления она почувствовала слабость. Приехавшая скорая увезла ее в реанимацию. По словам врачей, на которых ссылается издание, певица находится в сознании, за ее жизнь борются врачи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская эпотажная певица, которая перебывает в России Светлана Лобода и легенда российской музыки Алла Пугачева сделали совместное фото. Соответствующее фото украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Пугачева позирует в кожаных мини-шортах, продемонстрировав очень похудевшие ноги. Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии.


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