София Ротару экстренно госпитализирована

При информацию распространили российские СМИ, хотя ее официального подтверждения пока нет. По данным журналистов, накануне около 23 часов 71-летней артистке стало плохо во время мероприятия.

В Уфу певицу пригласили выступить на корпоративе. В конце выступления она почувствовала слабость. Приехавшая скорая увезла ее в реанимацию. По словам врачей, на которых ссылается издание, певица находится в сознании, за ее жизнь борются врачи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская эпотажная певица, которая перебывает в России Светлана Лобода и легенда российской музыки Алла Пугачева сделали совместное фото. Соответствующее фото украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Пугачева позирует в кожаных мини-шортах, продемонстрировав очень похудевшие ноги. Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии.