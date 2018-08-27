10:24 27.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Сегодня Джамала принимает поздравление с Днем рождения

Сегодня свой 35 День рождение празднует звезда украинского шоубизнеса, певица и актриса Сусана Джамаладинова, всем известна как Джамала. Первые поздравления она получила от президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня Джамала принимает поздравление с Днем рождения

"Отзывчивая и хрупкая, сильная и глубокая. Джамала – воплощение чрезвычайного таланта и бесценное сокровище Украины. С Днем рождения, Джамала", - написал президент страны на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сегодня победительница Евровидения-2016 Джамала будет принимать многочисленные поздравления от родных, друзей, коллег по цеху и огромной армии фанатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил всех американских граждан с Днем независимости. Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.


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