Сегодня Джамала принимает поздравление с Днем рождения

"Отзывчивая и хрупкая, сильная и глубокая. Джамала – воплощение чрезвычайного таланта и бесценное сокровище Украины. С Днем рождения, Джамала", - написал президент страны на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сегодня победительница Евровидения-2016 Джамала будет принимать многочисленные поздравления от родных, друзей, коллег по цеху и огромной армии фанатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил всех американских граждан с Днем независимости. Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.