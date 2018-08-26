Стали известны подробности частной жизни жены лидера КНДР

Ли Соль Чжу - это первая и единственная на данный мометнт жена Ким Чен Ына. Однако, мало кто знает детали супружеской жизни северокорейского диктатора и его избранницы. Некоторую информацию удалось раздобыть информационному агентству Reuters.
По мнению ряда наблюдателей, под влиянием супруги Ким Чен Ын произвёл некоторые послабления в требованиях, предъявляемых к внешнему облику женщин Северной Кореи: теперь им разрешено носить брючные костюмы и джинсы, чёрные колготки, туфли на платформе и каблуках; также отменён запрет на езду женщин на велосипеде.
Его супруга также постоянно принимает участие во всех мероприятиях своего могущественного супруга: посещает открытие и презентацию новых предприятий, участвует на парадах, заседает в "Великом совете". Многие американские эксперты считают, что Ли оказывает больше позитивного влияние на Кима, однако и оно. по всей видимости, не существенно.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Ким Чен Ын известен как заядлый курильщик, однако немногие знают, какую сигаретную марку употребляет северокорейский чучхе.