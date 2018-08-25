Южноафриканская художница научилась рисовать вместе с муравьями - ФОТО

Мастер использует небольшие порции сладкого сахара, чтобы приманивать насекомых на нужные ей части холста. В результате, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы. В портфолио ее работ можно увидеть натюрморты, портреты и даже "живую анимацию".

Стоит отметить, что в 2016 году Янта попала в российские издания благодаря портретам знаменитостей на древесных листьях.

"Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее", - говорит художница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", художница из Украины Ольга Каменецкая основала новый вид исскуства " оживления" неживых кукол.