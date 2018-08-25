03:00 25.08.2018 | Культура | Новости
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Южноафриканская художница научилась рисовать вместе с муравьями - ФОТО

Художница из ЮАР Янта Найкер пишет свои картины живыми муравьями. Свои работы она показывает в Instagram

Южноафриканская художница научилась рисовать вместе с муравьями - ФОТО

Мастер использует небольшие порции сладкого сахара, чтобы приманивать насекомых на нужные ей части холста. В результате, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы. В портфолио ее работ можно увидеть натюрморты, портреты и даже "живую анимацию". 

Стоит отметить, что в 2016 году Янта попала в российские издания благодаря портретам знаменитостей на древесных листьях.

"Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее", - говорит художница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", художница из Украины Ольга Каменецкая основала новый вид исскуства " оживления" неживых кукол. 


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