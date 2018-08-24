В Украине расширили список запрещенных российских книг

В частности, указано, что список был дополнен девятью российскими книгами. Теперь он состоит из 193 изданий: 187 - российские, две книги - с ОРДЛО и четыре - из Украины.

Из последних добавленных книг: Без Крыма России не быть! Место силы всей Русской Земли, Народ-победитель. Хранитель Евразии, Как Русь стала Сверх-государством. Неправильная Империя, Золотая Русь. Почему Россия не Украина?, Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о татаро-монгольском иге. Автором этих книг является Алексей Шляхторов.

Также не рекомендуется осуществлять ввоз книги Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах. Ее автором является Олег Ракитянский.

Происхождение украинского сепаратизма (Николай Ульянов), Казненный колокол (Борис Евсеев) и Диалог с грядущим русским царем (Борис Максименко, Дмитрий Зубов) тоже в "черном" списке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по ликвидации канала книжной контрабанды. Сообщается, что погрузка печатной продукции осуществлялась в Москве с одобрения украинских заказчиков, далее "коммерцианты" занимались переправкой контрабандной продукции в обход украинского таможенного контроля.