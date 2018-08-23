03:00 23.08.2018 | Культура | Новости
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Пугачева затмила Лободу на совместном снимке - ФОТО

Украинская эпатажная певица, которая перебывает в России Светлана Лобода и легенда российской музыки Алла Пугачева сделали совместное фото.

Пугачева затмила Лободу на совместном снимке - ФОТО

Соответствующее фото украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Пугачева позирует в кожаных мини-шортах, продемонстрировав очень похудевшие ноги. Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии.

Активные пользователи сети моментально начали реагировать на фото, отметив, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и естественнее" Лободы.

Однако, под прицел критиков также попала и сама примадонна, поклонники советуют ей больше не худеть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Светлана Лобода выставила новое фото на своей страничке Instagram, тем самым вызвав шквал эмоций из-за своего наряда. Звезда была одета в брюки желто-голубого цвета. Сочетание цветов как на флаге Украины, одетое на попу звезды, понравилось не всем ее поклонникам.


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