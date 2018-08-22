03:00 22.08.2018 | Культура | Новости
100201853:nastya

В Америке выступают против фильма с Кевином Спейси после секс-скандала

В американский прокат вышел Клуб миллиардеров - первый фильм с участием Кевина Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах. В первый день картина собрала 126 долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В Америке выступают против фильма с Кевином Спейси после секс-скандала

Отмечается, что фильм вышел в восьми кинотеатрах по всей стране.

При средней стоимости билета девять долларов, получается, что на новую работу Спейси пришли посмотреть чуть больше 10 человек. Большую часть суммы, 45 долларов, собрал кинотеатр в городе Миддлтаун, штат Коннектикут, меньшую - в калифорнийском городе Антиок: сборы составили всего 9 долларов.

По прогнозам СМИ, за первый уикенд проката Клуб миллиардеров соберет едва ли больше 425 долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Великобритании начала расследование в связи с очередным обвинением в адрес американского актера Кевина Спейси, через сексуальные домогательства. Отмечается, что расследования против актера начал Скотланд-Ярд. Согласно новым обвинениям, Спейси пытался совершить действия сексуального характера в отношении мужчины в 2005 году на юге Лондона.


Поделиться
Читайте также:
 
Лобода вновь подверглась критике со стороны поклонников В Киеве состоялась акция в поддержку Сенцова В Авдеевке восстанавливают поврежденные здания местных жителей - ФОТО Украинцев ждет подорожание продуктов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив