В Америке выступают против фильма с Кевином Спейси после секс-скандала

Отмечается, что фильм вышел в восьми кинотеатрах по всей стране.

При средней стоимости билета девять долларов, получается, что на новую работу Спейси пришли посмотреть чуть больше 10 человек. Большую часть суммы, 45 долларов, собрал кинотеатр в городе Миддлтаун, штат Коннектикут, меньшую - в калифорнийском городе Антиок: сборы составили всего 9 долларов.

По прогнозам СМИ, за первый уикенд проката Клуб миллиардеров соберет едва ли больше 425 долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Великобритании начала расследование в связи с очередным обвинением в адрес американского актера Кевина Спейси, через сексуальные домогательства. Отмечается, что расследования против актера начал Скотланд-Ярд. Согласно новым обвинениям, Спейси пытался совершить действия сексуального характера в отношении мужчины в 2005 году на юге Лондона.