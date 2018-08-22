01:00 22.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Лобода вновь подверглась критике со стороны поклонников

Светлана Лобода выставила новое фото на своей страничке Instagram, тем самым вызвав шквал эмоций из-за своего наряда.

Лобода вновь подверглась критике со стороны поклонников

Звезда была одета в брюки желто-голубого цвета. Сочетание цветов как на флаге Украины, одетое на попу звезды, понравилось не всем ее поклонникам.

Также еще больше усугубило ситуацию с желто-голубыми штанами и то, что украинская певица сейчас активно работает в России.

Некоторые фанаты восприняли наряд Лободы, как возвращение к украинским корням и поддержали певицу. Других возмутило то, что звезда нацепила украинский флаг на попу.

Кроме того, некоторые российские фанаты предложили певице переехать на родину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наряд украинской популярной певицы Светланы Лободы, который она опубликовала на своей странице вызвал резкую критику со стороын ее поклонников и фанатов. На одном из фото украинская звезда одета в футболку с животным принтом, высоких туфлях на каблуке и кофте ярко красного цвета.


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