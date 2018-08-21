10:32 21.08.2018 | Культура | Новости
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Валерий Меладзе попросил Грузию о гражданстве

Известный певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

Валерий Меладзе попросил Грузию о гражданстве

Речь идет о предоставлении артисту грузинского гражданства при сохранении российского. Как сообщает во вторник, 21 августа, Georgian News Agency, певец решил воспользоваться новым законом Грузии "О гражданстве"

Он позволяет уроженцам страны восстановить гражданство Грузии, утраченное при получении гражданства другой страны.

По данным СМИ сейчас Меладзе находится в родном городе Батуми, где выступал на концертах в честь певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, популярный российский поп-исполнитель, продюсер, а также телеведущий Валерий Меладзе удостоился стать доверенным лицом кандидата в президенты России. Выборы в России состоялись 18 марта 2018 года.


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