10:58 21.08.2018 | Культура | Новости
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MTV определил победителей Video Music Awards 2018 - ВИДЕО

Престижная премия MTV Video Music Awards 2018 определила своих победителей. Имена лауреатов появились на официальном сайте канала.

MTV определил победителей Video Music Awards 2018 - ВИДЕО

Так, по мнению жюри клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабельо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года.

В свою очередь, премия лучшего нового исполнителя досталась исполнительнице рэпа Карди Би. Также певица получила награду за лучшую песню года I like it в исполнении с Bad Bunny и J Balvin.

Post Malone и 21 Savage получили награду в номинации лучшая песня года за трек rockstar.

Лучший поп-хит - No Tears left to cry Арианы Гранде. Лучший клип с социальным подтекстом - This is America от Childish Gambino.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на странице Правительственного портала появилась информация о том, что жители Украины могут получить 700 гривен за сэкономленные ресурсы. Граждане, которые сэкономили в зимний период 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, могут рассчитывать на премию от Правительства. Для этого необходимо подать заявку в Управление соцзащиты до 1 сентября 2018 года.


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