MTV определил победителей Video Music Awards 2018 - ВИДЕО

Так, по мнению жюри клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабельо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года.

В свою очередь, премия лучшего нового исполнителя досталась исполнительнице рэпа Карди Би. Также певица получила награду за лучшую песню года I like it в исполнении с Bad Bunny и J Balvin.

Post Malone и 21 Savage получили награду в номинации лучшая песня года за трек rockstar.

Лучший поп-хит - No Tears left to cry Арианы Гранде. Лучший клип с социальным подтекстом - This is America от Childish Gambino.

