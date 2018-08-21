MTV определил победителей Video Music Awards 2018 - ВИДЕО

Престижная премия MTV Video Music Awards 2018 определила своих победителей. Имена лауреатов появились на официальном сайте канала.
Так, по мнению жюри клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабельо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года.
В свою очередь, премия лучшего нового исполнителя досталась исполнительнице рэпа Карди Би. Также певица получила награду за лучшую песню года I like it в исполнении с Bad Bunny и J Balvin.
Post Malone и 21 Savage получили награду в номинации лучшая песня года за трек rockstar.
Лучший поп-хит - No Tears left to cry Арианы Гранде. Лучший клип с социальным подтекстом - This is America от Childish Gambino.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на странице Правительственного портала появилась информация о том, что жители Украины могут получить 700 гривен за сэкономленные ресурсы. Граждане, которые сэкономили в зимний период 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, могут рассчитывать на премию от Правительства. Для этого необходимо подать заявку в Управление соцзащиты до 1 сентября 2018 года.