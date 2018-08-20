Гройсман пояснил важность фильма о Петлюре

Как написал в понедельник утром, 20 августа на своей страничке в Facebook глава правительства, 6 сентября на экраны выйдет историческо-биографический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры".

Лента рассказывает о последних годах одного из лидеров национально-освободительного движения прошлого века.

О Симоне Петлюре московская пропаганда придумала немало мифов. Некоторые не развенчаны сих пор. Рад, что наши художники поднимают важные исторические темы, - написал Гройсман, комментируя выход на экраны фильма.

При этом он добавил, что правительственная поддержка фильма составляет более 22 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне вышел первый официальный трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры". Историческая драма повествует о жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры, а также о его эмиграции в Париж.