Милош Елич остается в "Океане Эльзы"

Так, в небольшом уведомлении сам Елин написал, что не стоит следовать "одноразовым" и дешевым новостям, которые публикуются на различных "сомнительных" новостных лентах.

"Пример обычного фейка. Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка", - указано в комментарии.

Ранее в сети появилась информация о том, что Елич покинул Океан Эльзы и это подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная украинская рок-группа " Океан Ельзи" на днях презентовала новый клип под названием "Скільки нас". Вместе с тем украинцы выразили огромную благодарность исполнительну за хороший рок и актуальный текст.