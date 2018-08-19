01:00 19.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Милош Елич остается в "Океане Эльзы"

В украинской группе Океан Эльзы подтвердили информацию о том, что уход клавишника оказался фейковым "вбросом". Об этом говорится на официальной странице instagram коллектива.

Милош Елич остается в

Так, в небольшом уведомлении сам Елин написал, что не стоит следовать "одноразовым" и дешевым новостям, которые публикуются на различных "сомнительных" новостных лентах. 

"Пример обычного фейка. Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка", - указано в комментарии.

Ранее в сети появилась информация о том, что Елич покинул Океан Эльзы и это подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная украинская рок-группа " Океан Ельзи" на днях презентовала новый клип под названием "Скільки нас". Вместе с тем украинцы выразили огромную благодарность исполнительну за хороший рок и актуальный текст. 


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