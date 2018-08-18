01:00 18.08.2018 | Культура | Новости
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Стало известно решение суда по делу Джоли и Питта

Бывшие супруги никак не могут развестись. В этот раз пара посетила суд из-за желания Брэда Питта видеться с детьми. Об этом сообщает издание Blast.

Стало известно решение суда по делу Джоли и Питта

Суд постановил, что Анджелина Джоли обязана позволять отцу чаще видеть детей.

Он же регламентирует правила свиданий Питта. Кроме того, отец сможет быть с детьми минимум четыре часа в будни и двенадцать часов в выходные и дни без учебы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились провести процедуру развода по "особенному контракту". Сообщается, что Анджелина категорически настаивала на своем праве забрать и воспитывать детей без вмешательства Брэда. Джоли обвиняла звездного своего супруга в жестоком обращении с деться, а порой и в полном равнодушии к воспитанию своих чад.


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