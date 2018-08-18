Главному голливудскому гангстеру исполнилось 75 лет - Роберт Де Ниро отмечает очередной юбилей

Безусловно, актеру его бешеную популярность приносили фильму, где ему приходилось исполнять амплуа "плохих парней", а попросту бандитов или жестоких преступников. Именно такие фильмы стали культовыми и принесли суперзвезде огромное количество престижных мировых кинонаград.

Стоит отметить, что актер семь раз выдвигался на "Оскар", самую престижную кинопремию мира, но лишь дважды ему удавалось подержать статуэтку в своих руках. На счету Де Ниро два "Золотых глобуса" и "Золотой лев" Венецианского фестиваля, полученный по совокупности творческих достижений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер американского госадарства Дональд Трамп назвал голливудскую звезду Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ".