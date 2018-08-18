04:00 18.08.2018 | Культура | Новости
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Главному голливудскому гангстеру исполнилось 75 лет - Роберт Де Ниро отмечает очередной юбилей

Легендарному Роберту Де Ниро стукнуло не много, не мало - 75 лет. 

Главному голливудскому гангстеру исполнилось 75 лет - Роберт Де Ниро отмечает очередной юбилей

Безусловно, актеру его бешеную популярность приносили фильму, где ему приходилось исполнять амплуа "плохих парней", а попросту бандитов или жестоких преступников. Именно такие фильмы стали культовыми и принесли суперзвезде огромное количество престижных мировых кинонаград.

Стоит отметить, что актер семь раз выдвигался на "Оскар", самую престижную кинопремию мира, но лишь дважды ему удавалось подержать статуэтку в своих руках. На счету Де Ниро два "Золотых глобуса" и "Золотой лев" Венецианского фестиваля, полученный по совокупности творческих достижений.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер американского госадарства Дональд Трамп назвал голливудскую звезду Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ".


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