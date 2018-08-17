В Брюсселе проходит волшебный фестиваль "Ковер из цветов" - ФОТО

Как сообщают местные СМИ, в рамках ежегодного карнавала, ковер из цветов продлиться до воскресенья, 19 августа. Единственное, из-за чего есть неудобства – это сильная жара.

В этом году, целое полотно из цветов посвятили мексиканской культуре на нем изобразили сцены и символы из Гуанахуато – региона в Мексике, богатого культурой и традициями, которые связаны с цветами.

Добавим, что такое празднование проходит каждые два года, начиная с 1971.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в сентябре в Барселоне состоится IV международный фестиваль украинской культуры Ucrania Fest. В программе фестиваля - шествие в национальных костюмах, ярмарка украинских изделий, мастер-классы и презентации, спортивные соревнования, музыкальный концерт, показ моделей дизайнерской одежды, разнообразные конкурсы, украинские вкусности, развлечения для детей и многое другое.