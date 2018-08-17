10:18 17.08.2018 | Культура | Новости
100201557:nastya

В Брюсселе проходит волшебный фестиваль "Ковер из цветов" - ФОТО

На главной площади в Брюсселе Гран-Плас обычная плитка превратилась в цветочный ковер в рамках известного фестиваля.

В Брюсселе проходит волшебный фестиваль

Как сообщают местные СМИ, в рамках ежегодного карнавала, ковер из цветов продлиться до воскресенья, 19 августа. Единственное, из-за чего есть неудобства – это сильная жара.

В этом году, целое полотно из цветов посвятили мексиканской культуре на нем изобразили сцены и символы из Гуанахуато – региона в Мексике, богатого культурой и традициями, которые связаны с цветами.

Добавим, что такое празднование проходит каждые два года, начиная с 1971.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в сентябре в Барселоне состоится IV международный фестиваль украинской культуры Ucrania Fest. В программе фестиваля - шествие в национальных костюмах, ярмарка украинских изделий, мастер-классы и презентации, спортивные соревнования, музыкальный концерт, показ моделей дизайнерской одежды, разнообразные конкурсы, украинские вкусности, развлечения для детей и многое другое.


Поделиться
Читайте также:
 
Столичные власти обещают возобновить работу фуникулер раньше запланированной даты В Польшу пытались вывезти 20 тонн ценной древесины - ФОТО Украина и Израиль вскоре подпишут Соглашения о свободной торговле - АПУ РФ ограничит беспошлинный ввоз нефтепродуктов в Беларусь
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив