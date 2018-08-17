19:30 17.08.2018 | Культура | Новости
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Дом Беллы из "Сумерек" выставлен на продажу

У поклонников знаменитой саги "Сумерки" появился вполне реальный шанс прикоснуться к легенде о вампирах и оборотнях, борющихся за внимание обычной девушки.

Дом Беллы из

Агентство недвижимости Cascade Sotheby`s выставило на продажу дом, в котором "жила" Белла Свон.

Стоимость недвижимости, находящейся в штате Орегон, составляет 349 тысяч долларов. По словам нынешних владельцев, они полностью сохранили все детали интерьера, которые зрители видели в серии фильмов "Сумерки".

Как сообщал "УРА-Информ", знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов. Замок из Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала. "Сериальный дом" семейства Талли начиная с 2010 года появлялся в нескольких эпизодах "Игры престолов".


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