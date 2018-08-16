Укрпочта выпустит марку в честь юбилея Кузьмы Скрябина – ФОТО

На марке будет проставлен оттиск подписи музыканта. Всего выпустят 130 тысяч экземпляров по цене 9 гривен за штуку.

Спецпогашение марки состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и во Львове.

Как сообщал "УРА-Информ", через месяц в украинский прокат выходит лента Ганки Третьяк "Місто, в якому не ходять гроші". В частности, фильм основан на одноименной повести покойного музыканта Кузьмы. Соотвествующее видео опубликовано на канале Premiere Media в YouTube.