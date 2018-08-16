15:56 16.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Шесть фильмов поборются за право представлять Украину на премии Оскар

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Шесть фильмов поборются за право представлять Украину на премии Оскар

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В этом году в национальном отборе участие примут 6 фильмов: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Когда падают деревья" Марыся Никитюк и "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния.

Отмечается, что 29 августа в кинотеатре "Октябрь" состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины и пресс-конференция по этому случаю.

Как сообщал "УРА-Информ", Американская киноакадемия "Оскар" ввела новую номинацию – "Выдающийся популярный фильм". Об этом сообщает Vanity Fair. Отмечается, что критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.


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