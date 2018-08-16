13:24 16.08.2018 | Культура | Новости
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Поп-звезда Мадонна отмечает 60-летие - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 16 августа, свой юбилей празднует одна из самых легендарных и скандальных певиц современности – Мадонна. Артистке исполняется 60 лет.

Поп-звезда Мадонна отмечает 60-летие - ФОТО, ВИДЕО

Мадонна покоряет публику не только благодаря своим песням, а еще и шоу, которое она устраивает на каждом своем концерте. Ее выступления не проходят без запоминающихся ярких моментов. Также певица частенько эпатирует публику своим поведением и нарядами.

В свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками, на которых она в образе "шоу-бизнесовой королевы".

Кроме песен звезда поп-сцены выступала продюсером, актрисой, режиссером и даже детской писательницей.

Стоит добавить, что в мире продано более 300 млн ее записей на всех существующих форматах носителей - кассетах, компакт-дисках и пластинках, а также в виде цифровых копий.

Благодаря этому рекорду Мадонна оказалась в Книге рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская популярная певица Мадонна разместила карикатуру на новоизбранного президента Дональда Трампа, которого она так не любит.


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