Поп-звезда Мадонна отмечает 60-летие - ФОТО, ВИДЕО

Мадонна покоряет публику не только благодаря своим песням, а еще и шоу, которое она устраивает на каждом своем концерте. Ее выступления не проходят без запоминающихся ярких моментов. Также певица частенько эпатирует публику своим поведением и нарядами.

В свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками, на которых она в образе "шоу-бизнесовой королевы".

Кроме песен звезда поп-сцены выступала продюсером, актрисой, режиссером и даже детской писательницей.

Стоит добавить, что в мире продано более 300 млн ее записей на всех существующих форматах носителей - кассетах, компакт-дисках и пластинках, а также в виде цифровых копий.

Благодаря этому рекорду Мадонна оказалась в Книге рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская популярная певица Мадонна разместила карикатуру на новоизбранного президента Дональда Трампа, которого она так не любит.