10:19 16.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Делала пластику или нет? В сети пользователи активно поговаривают о внешности "Мисс Украина Вселенная-2018" - ФОТО

Известный пластический хирург Эдгар Каминский поведал о том, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан. Свое мнение врач опубликовал на своей страничке в Instagram.

Делала пластику или нет? В сети пользователи активно поговаривают о внешности

Как отмечается, после того, как титул "Мисс Украина-Вселенная-2018" достался 23-летней одесситке Карине Жосан, украинцы не стали скрывать свое негодование о победе девушки. По мнению многих пользователей, обладательница короны неоднократно делала пластические операции.

В свою очередь, Каминский в ответ на подозрения комментаторов заявил:

"Нос 100% не оперирован, структуры лица естественные и не изменены пластикой, объём губ возможно изменён добавлением филлера, грудь не рассмотрел, зубы близко не видел.  Всем добра и пожелание стать МИСС Вселенная Украина", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице прошел финал конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018". Титул самой красивой девушки Украины получила Карина Жосан.

Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. При этом, в сам финал Мисс Украина Вселенная всего прошло девять участниц: Анастасия Кузевич, Валерия Рябченко, Карина Жосан, Наталия Болюх, Анна Дурицкая, Яна Беляева, Катерина Семеняченко, Галина Присташ и Ксения Клюйко.


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