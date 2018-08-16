Делала пластику или нет? В сети пользователи активно поговаривают о внешности "Мисс Украина Вселенная-2018" - ФОТО

Как отмечается, после того, как титул "Мисс Украина-Вселенная-2018" достался 23-летней одесситке Карине Жосан, украинцы не стали скрывать свое негодование о победе девушки. По мнению многих пользователей, обладательница короны неоднократно делала пластические операции.

В свою очередь, Каминский в ответ на подозрения комментаторов заявил:

"Нос 100% не оперирован, структуры лица естественные и не изменены пластикой, объём губ возможно изменён добавлением филлера, грудь не рассмотрел, зубы близко не видел. Всем добра и пожелание стать МИСС Вселенная Украина", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице прошел финал конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018". Титул самой красивой девушки Украины получила Карина Жосан.

Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. При этом, в сам финал Мисс Украина Вселенная всего прошло девять участниц: Анастасия Кузевич, Валерия Рябченко, Карина Жосан, Наталия Болюх, Анна Дурицкая, Яна Беляева, Катерина Семеняченко, Галина Присташ и Ксения Клюйко.