19:38 16.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Археологи нашли античную крепость на Николаевщине

Археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость.

Археологи нашли античную крепость на Николаевщине

Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса. Об этом рассказал руководитель немецкой группы археологов, участвующих в экспедиции, профессор Йохен Форнас.

По его словам, сейчас идет только первый этап работ, но под землей найдена фундаментальная структура - античная фортификация.

Интереса добавляет и тот факт, что открытая немецкими специалистами фортификационное стена датирована V веком до н.э.

Стоит отметить, что с 2014 года в Ольвии вместе с украинскими археологами работают специалисты из Германии и Польши. В частности, реализуется совместный проект с университетом Франкфурта-на-Майне по исследованию древнего города.

Как сообщал "УРА-Информ", на территории Египта археологи обнаружили еще одну статую большого Сфинкса, сообщает Independent. В Египте нашли еще одного Сфинкса Во время дорожных работ между Луксорским и Карнакским храмами нашли статую мифического существа. Данную находку датируют 2500 годом до н.э.


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