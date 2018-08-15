В сети пользователи активно обсуждают новую песню Вакарчука - ВИДЕО

Как отметили пользователи, этот сингл стал гимном молодежи. Вместе с тем украинцы выразили огромную благодарность исполнительну за хороший рок и актуальный текст.

"Нас много и мы будем идти к своей цели. Назад дороги нет, там пропасть... Только вперед!" - отметил один из комментаторов.

"Я горжусь тем, что имею честь жить с вами в одной стране в одно время! Спасибо!" - обратилась к Вакарчуку Татьяна Иванова.

"Если ты пойдешь в президенты, то нас станет гораздо меньше. Не пори горячку", - написал еще один юзер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отметить ень Независимости на востоке Украины, где каждый день ребята борются за свободу и суверенитет нашей страны, актеры студии "Квартал 95" планировали давно.