В сети появился трейлер фильма по повести Кузьмы Скрябина - ВИДЕО

Соотвествующее видео опубликовано на канале Premiere Media в YouTube.

В официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы, в качестве авторского сопровождения, что было записано еще в 2013 году.

По случаю выхода фильма на широкие экраны, режиссер Ганка Третьяк поделилась ожиданиями.

"Лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране – реальное, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас", - отметила она.

Также Третьяк подчеркнула, что фильм рассказывает историю главной героини Алисы, которая находит билет со своими именем на поезд в неизвестном направлении. В итоге девушка попадает в загадочный город, где все рассчитываются друг с другом услугами.

Уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко(Кузьме). Редакция "Ура-Информ" соболезнует родным и поклонникам популярного исполнителя и отметила его уникальный вклад в украинскую культуру.