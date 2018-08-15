16:18 15.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В сети появился трейлер фильма по повести Кузьмы Скрябина - ВИДЕО

Через месяц в украинский прокат выходит лента Ганки Третьяк "Місто, в якому не ходять гроші". В частности, фильм основан на одноименной повести покойного музыканта Кузьмы.

В сети появился трейлер фильма по повести Кузьмы Скрябина - ВИДЕО

Соотвествующее видео опубликовано на канале Premiere Media в YouTube.

В официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы, в качестве авторского сопровождения, что было записано еще в 2013 году.

По случаю выхода фильма на широкие экраны, режиссер Ганка Третьяк поделилась ожиданиями.

"Лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране – реальное, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас", - отметила она.

Также Третьяк подчеркнула, что фильм рассказывает историю главной героини Алисы, которая находит билет со своими именем на поезд в неизвестном направлении. В итоге девушка попадает в загадочный город, где все рассчитываются друг с другом услугами.

Уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко(Кузьме). Редакция "Ура-Информ" соболезнует родным и поклонникам популярного исполнителя и отметила его уникальный вклад в украинскую культуру. 


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