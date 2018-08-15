В Москве умер Эдуард Успенский

Как сообщила дочь писателя, Успенский умер в частном доме в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Она также рассказала, что накануне у писателя обнаружили злокачественное новообразование, а за неделю до смерти он находился в тяжелом состоянии и обращался к врачам за помощью.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевск Московской области.

Его первые произведения были напечатаны во время учебы в Московском авиационном институте, который он закончил в 1961 году по специальности инженер.

Успенский известен прежде всего как автор детских повестей "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Каникулы в Простоквашино". Он также написал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 14 августа, в Ивано-Франковске скончался известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украин Степан Пушик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын Степана Пушика Тарас. По его словам, Степану Пушику было 74 года.