07:59 15.08.2018 | Культура | Новости
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В Москве умер Эдуард Успенский

В Москве на 81 году жизни во вторник вечером, 14 августа, скончался известный советский и российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский.

В Москве умер Эдуард Успенский

Как сообщила дочь писателя, Успенский умер в частном доме в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Она также рассказала, что накануне у писателя обнаружили злокачественное новообразование, а за неделю до смерти он находился в тяжелом состоянии и обращался к врачам за помощью.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевск Московской области.

Его первые произведения были напечатаны во время учебы в Московском авиационном институте, который он закончил в 1961 году по специальности инженер.

Успенский известен прежде всего как автор детских повестей "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Каникулы в Простоквашино". Он также написал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 14 августа, в Ивано-Франковске скончался известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украин Степан Пушик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын Степана Пушика Тарас. По его словам, Степану Пушику было 74 года.


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