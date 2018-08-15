09:57 15.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Стало известно имя победительницы Мисс Украина Вселенная 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 14 августа, в украинской столице прошел финал конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018". Титул самой красивой девушки Украины получила Карина Жосан.

Стало известно имя победительницы Мисс Украина Вселенная 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Об этом свидетельствуют новые фото и видео на официальной странице конкурса в Instagram. 

Как отмечается, торжество "Мисс Украина Вселенная 2018" традиционно состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. При этом, в сам финал Мисс Украина Вселенная всего прошло девять участниц: Анастасия Кузевич, Валерия Рябченко, Карина Жосан, Наталия Болюх, Анна Дурицкая, Яна Беляева, Катерина Семеняченко, Галина Присташ и Ксения Клюйко.

Так, обладательницей короны стала Карина Жосан из Одессы, которая представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018". 

Кстати, на церемонию конкурса пригласили певицу TAYANNA, певца и саунд-продюсера Артема Пивоварова, Rozhden, Полиграф ШарикOFF, DJ NANA, Ivan Navi и Constantine.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди 14-х претенденток в столице выбрали новую "Мисс Киев 2018". Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова. 


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