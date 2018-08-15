Стало известно имя победительницы Мисс Украина Вселенная 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 14 августа, в украинской столице прошел финал конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018". Титул самой красивой девушки Украины получила Карина Жосан.
Об этом свидетельствуют новые фото и видео на официальной странице конкурса в Instagram.
Как отмечается, торжество "Мисс Украина Вселенная 2018" традиционно состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. При этом, в сам финал Мисс Украина Вселенная всего прошло девять участниц: Анастасия Кузевич, Валерия Рябченко, Карина Жосан, Наталия Болюх, Анна Дурицкая, Яна Беляева, Катерина Семеняченко, Галина Присташ и Ксения Клюйко.
Так, обладательницей короны стала Карина Жосан из Одессы, которая представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".
Кстати, на церемонию конкурса пригласили певицу TAYANNA, певца и саунд-продюсера Артема Пивоварова, Rozhden, Полиграф ШарикOFF, DJ NANA, Ivan Navi и Constantine.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди 14-х претенденток в столице выбрали новую "Мисс Киев 2018". Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова.