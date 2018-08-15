10:23 15.08.2018 | Экономика | Новости
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Для проведения Евровидения-2019 были уплачены первые взносы

Израильская корпорация общественного вещания Кан сумела отыскать в последний момент средства для выплаты гарантийного взноса на проведение Евровидения-2019.

Для проведения Евровидения-2019 были уплачены первые взносы

Как сообщается на сайте вещателя, сумма общего взноса составила 12 миллионов евро. Отмечается, что взнос был осуществлен в последний день отведенного срока.

Так, если бы деньги не были уплачены, то Израиль лишился бы своего права на проведение песенного конкурса.

Известно, что кредит для Кан, предназначенный для выплаты залога, был одобрен Министерством финансов Израиля. На поиск денег было очень мало времени и общественный вещатель Израиля обратился к властям с просьбой выделить средства для выплаты гарантийного взноса для Евровидения-2019.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Министерства финансов и корпорации Израиля договорились о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса для проведения международного песенного конкурса.


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