15:20 15.08.2018 | Культура | Новости
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Как Холли Берри отметила день рождения - ФОТО

Вчера, 14 августа 2018 года, обладательница "Оскара" Холли Берри (Halle Berry) отметила свой 52-й день рождения. Об этом свидетельствуют снимок на ее страничке в Instagram.

Как Холли Берри отметила день рождения - ФОТО

Отметим, что актриса не поддается праздничной суете и редко устраивает грандиозные вечеринки по этому случаю, однако в этом году она решила как следует повеселиться в компании своих подруг. Правда, развлечение именинница выбрала весьма необычное.

Так, звезда решила устроить настоящее сражение и в качестве оружия использовать десерт.

"Как отпраздновать день рождения, если ты не празднуешь дни рождения", - подписала фото Берри.

Стоит добавить, что на снимке она позирует со своими близкими подругами. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британская королева Елизавета II официально отпраздновала свой 92 день рождения. На праздничной церемонии присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и жена принца Чарльза герцогиня Корнкольска Камилла. 


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