Как Холли Берри отметила день рождения - ФОТО

Отметим, что актриса не поддается праздничной суете и редко устраивает грандиозные вечеринки по этому случаю, однако в этом году она решила как следует повеселиться в компании своих подруг. Правда, развлечение именинница выбрала весьма необычное.

Так, звезда решила устроить настоящее сражение и в качестве оружия использовать десерт.

"Как отпраздновать день рождения, если ты не празднуешь дни рождения", - подписала фото Берри.

Стоит добавить, что на снимке она позирует со своими близкими подругами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британская королева Елизавета II официально отпраздновала свой 92 день рождения. На праздничной церемонии присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и жена принца Чарльза герцогиня Корнкольска Камилла.