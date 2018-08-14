В Ивано-Франковске умер известный украинский писатель и политик Степан Пушик

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын Степана Пушика Тарас. По его словам, Степану Пушику было 74 года. Он родился в селе Викторов Галицкого района Ивано-Франковской области в 1944 году, 26 января.

Пушик является автором многих поэтических и прозаических сборников, фольклорных записей, книг для детей, литературоведческих и краеведческих работ, исследования о карпатских корнях Тараса Шевченко "Славный предок Кобзаря", исследования о "Слове о полку Игореве", о славянской и праукраинской мифологии ("Бусова книга"), повесть о Владимире Ивасюке ("Молнии бьют в самые высокие деревья"). Оригинальные избранные произведения вышли в 6 томах (7 книгах), в 7 отдельных сборниках выдано записи народных сказок, песен, украинских тостов, присказок.

Также Пушик заслуженный деятель искусств Украины.

Кроме того, писатель занимался политической деятельностью: был депутатом Верховной Рады и Ивано-Франковской областной рады.

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