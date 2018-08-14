В Египте нашли еще одного Сфинкса

Во время дорожных работ между Луксорским и Карнакским храмами нашли статую мифического существа. Данную находку датируют 2500 годом до н.э.

Сфинкс пока будет оставаться в земле поскольку резкая смена температурного режима может негативно сказаться на материале статуи. Туристы смогут взглянуть на раскопки, посетив строительную площадку, работы на которой приостановлены.

Отметим, что до недавнего времени было известно только об одной статуе Большого Сфинкса в Египте. Древнейшая на Земле монументальная скульптура расположена в Гизе. Предполагается, что создавалась она по распоряжению фараона Хефрена, который таким образом решил указать на свое божественное происхождение. Его погребальная пирамида находится недалеко от статуи. Лицо сфинкса, как считается, имеет черты правителя древнего Египта.

Как сообщал "УРА-Информ", ученые наконец то расшифровали один из древнейших египетких папирусов, который уже давно привлекал внимание исследователей. Это так называемый Папирус Амхерст 63. Еще в 80-х годах прошлого века ученые подметили, что древний свиток имеет композицию, которая поразительно похожа на библейский псалом, и что это могло быть достоянием еврейской общины, жившей в Элефантине, древнем городе на Ниле. Папирус написан на демотичном языке древнего Египта и арамейском языке. Эта необычная комбинация была одной из основных причин, почему расшифровка папируса длилась так долго, более 120 лет. Исследователи утверждают, что кроме основного псалма, египетский папирус содержит еще два псалма, которых нет в Библии.