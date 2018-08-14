16:54 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минфин Израиля сегодня внесет 12 миллионов на "Евровидение"

Во вторник, 14 августа, представители Министерства финансов и корпорации Израиля договорились о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса для проведения международного песенного конкурса.

Минфин Израиля сегодня внесет 12 миллионов на

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Как отмечается, средства могут быть переведены в Европейский вещательный союз. Кроме того, накануне были разговоры о том, что израильский Минфин предложил Kan взять кредит для оплаты депозита. По условиям соглашения, в случае, если корпорация не сможет вернуть кредит "по непредвиденным обстоятельствам", выплатит кредит правительство. 

На проведение "Евровидения" в Израиле необходимы около 35 миллионов евро. При этом, известно, что бюджет Kan в 2018 году составил 747 млн шекелей. 

К слову, в настоящее время все финансовые трудности  до сих пор не решенные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано более 518 миллионов гривен.


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