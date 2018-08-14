Минфин Израиля сегодня внесет 12 миллионов на "Евровидение"

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Как отмечается, средства могут быть переведены в Европейский вещательный союз. Кроме того, накануне были разговоры о том, что израильский Минфин предложил Kan взять кредит для оплаты депозита. По условиям соглашения, в случае, если корпорация не сможет вернуть кредит "по непредвиденным обстоятельствам", выплатит кредит правительство.

На проведение "Евровидения" в Израиле необходимы около 35 миллионов евро. При этом, известно, что бюджет Kan в 2018 году составил 747 млн шекелей.

К слову, в настоящее время все финансовые трудности до сих пор не решенные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано более 518 миллионов гривен.