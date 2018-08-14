Лайма Вайкуле поведала об условиях для выступления в Крыму

По словам певицы, она готова выступить на полуострове даже бесплатно, в случае отмены санкционных мер против России. В частности, которые были введены в связи с присоединением полуострова.

Вместе с тем Лайма Вайкуле рассказала о том, что очень любит все народы. Также она обратилась к правительству Латвии с просьбой закрыть украинские "черные списки" для многих российских звезд.

"Я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", - подчеркнула артистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.