Принц Гарри хочет уберечь Меган Маркл от потенциальной опасности

Как отмечается, Гарри и Меган приняли решение провести остальные дни лета отдельно от представителей СМИ и папарацци. Также сообщается, что после отдыха супружеская пара станет намного реже появляться на публике.

"Гарри беспокоится, что вокруг Меган слишком много истерии, и он хочет немного притормозить", - процитировало издание слова инсайдера.

По предварительной информации, Герцог Сассекский негативно относится к прессе из-за обстоятельств смерти его матери. В частности, английский принц винит СМИ в смерти принцессы Дианы, а также хочет защитить свою благоверную от потенциально смертельной опасности, которой в свое время пресса подвергла его мать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.