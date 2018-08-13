09:38 13.08.2018 | Культура | Новости
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Принц Гарри хочет уберечь Меган Маркл от потенциальной опасности

Герцог Сассекский в последнее время очень перживает из-за популярности своей звездной супруги и экс-актрисы Меган Маркл. Об этом рыжеволосый принц рассказал в издании "Vanity Fair".

Принц Гарри хочет уберечь Меган Маркл от потенциальной опасности

Как отмечается, Гарри и Меган приняли решение провести остальные дни лета отдельно от представителей СМИ и папарацци. Также сообщается, что после отдыха супружеская пара станет намного реже появляться на публике.

"Гарри беспокоится, что вокруг Меган слишком много истерии, и он хочет немного притормозить", - процитировало издание слова инсайдера.

По предварительной информации, Герцог Сассекский негативно относится к прессе из-за обстоятельств смерти его матери. В частности, английский принц винит СМИ в смерти принцессы Дианы, а также хочет защитить свою благоверную от потенциально смертельной опасности, которой в свое время пресса подвергла его мать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.


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