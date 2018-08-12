02:00 12.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Новый образ Светланы Лободы вызвал шквал негодования в сети

Наряд украинской популярной певицы Светланы Лободы, который она опубликовала на своей странице Instagram вызвал резкую критику со стороын ее поклонников и фанатов.

Новый образ Светланы Лободы вызвал шквал негодования в сети

На одном из фото украинская звезда одета в футболку с животным принтом, высоких туфлях на каблуке и кофте ярко красного цвета. Также певица выбрала белые спортивные шорты с высокой талией. 

Несмотря на то, что снимок за 18 часов собрал больше 100 тысяч лайков, в комментариях под ним появилось не менее 10 тыс уведомлений, где подписчики Лободы резко высказываются в сторону ее нового образа, называя его "колхозом на вечер". Некоторые поклонники Светланы заступились за нее, мол "не судите свыше своего сапога".

Как сообщалось в "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, призналась накануне о том, что двухмесячная дочь ее не узнала и начала очень сильно плакать. 


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