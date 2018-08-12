Новый образ Светланы Лободы вызвал шквал негодования в сети

На одном из фото украинская звезда одета в футболку с животным принтом, высоких туфлях на каблуке и кофте ярко красного цвета. Также певица выбрала белые спортивные шорты с высокой талией.

Несмотря на то, что снимок за 18 часов собрал больше 100 тысяч лайков, в комментариях под ним появилось не менее 10 тыс уведомлений, где подписчики Лободы резко высказываются в сторону ее нового образа, называя его "колхозом на вечер". Некоторые поклонники Светланы заступились за нее, мол "не судите свыше своего сапога".

Как сообщалось в "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, призналась накануне о том, что двухмесячная дочь ее не узнала и начала очень сильно плакать.