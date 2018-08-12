Doom Eternal презентовало новый ролик культовой игры "нулевых" - ВИДЕО

В новом сюжете исследователи случайно открыли врата в Ад и впустили на станцию демонов, которые убили или превратили в монстров почти всех работников исследовательского комплекса.

Для победы над нечистью необходимо разрушительное оружие и новые навыкии, которые разработчики добавили в лихвой, в частности:

- теперь у главного героя есть наплечный огнемет и крюк, которым он цепляется за уступы и притягивает себя к демонам;

- в арсенал его костюма добавили выдвижное лезвие - им можно добивать врагов в ближнем бою;

- Палач Рока стал более подвижным, в Eternal он научился уклоняться от атак при помощи резких рывков;

- на некоторых уровнях главный герой сможет взять в руки меч и сражаться им;

- в Doom Eternal демоны будут разваливаться на куски от выстрелов и взрывов - чем больше урона им наносят, тем хуже они выглядят;

- в игре появятся новые противники, часть из них - демоны из Doom 2: Hell on Earth, которых переделали для Eternal;

- Archenemy - это новый тип демона с танком вместо ног.

Также разработчики добавили много новых локаций и виртуальных вещей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Всемирная организация здравоохранения впервые в истории признала психическую зависимость от компьтерных игр.