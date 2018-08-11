02:00 11.08.2018 | Культура | Новости
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Стивен Сигал может попасть за решетку

Специальная группа прокуратуры Лос-Анджелес предьявила легендарному голливудскому актеру Стивену Сигалу обвинения в совершении сексуальных домогательств. Об этом передает пресс-служба штатной прокуратуры.

Стивен Сигал может попасть за решетку

Его подозревают в совершении домогательств во время сьемок сериалов и кино, которые подтверждаются свидетельствами его партнерш по киноплощадке: Джулианны Маргулис, Дженни Маккарти, Фавиолы Дадис.

Ранее волна скандалов, связанных с сексуальными домогательствами прокатилась волной по Голливуду. Самым громким оказался случай режиссера и продюсера Харви Вайнштейна. 

Напомним, что Вайнштейн нарвался на жесткую критику со стороны множества голливудских актрис, которые снимались в его фильмах. Речь идет о сексуальных домогательствах продюсера, с помощью которых он помогал молодым талантам "пробиваться" в высокий мир кинематографа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно актер Стивен Сигал стал опциальным уполномоченным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.  


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