Стивен Сигал может попасть за решетку

Его подозревают в совершении домогательств во время сьемок сериалов и кино, которые подтверждаются свидетельствами его партнерш по киноплощадке: Джулианны Маргулис, Дженни Маккарти, Фавиолы Дадис.

Ранее волна скандалов, связанных с сексуальными домогательствами прокатилась волной по Голливуду. Самым громким оказался случай режиссера и продюсера Харви Вайнштейна.

Напомним, что Вайнштейн нарвался на жесткую критику со стороны множества голливудских актрис, которые снимались в его фильмах. Речь идет о сексуальных домогательствах продюсера, с помощью которых он помогал молодым талантам "пробиваться" в высокий мир кинематографа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно актер Стивен Сигал стал опциальным уполномоченным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.