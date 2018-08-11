01:00 11.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100201039:roman

Медведчука "сняли" с кадров фильма про Василия Стуса

В исторической ленте про украинского дисседента, пожта и гражданского деятеля совесткой эпохи Василий Сутса убрали все упоминания про Виктора Медведчука. Об этом на своей странице Facebook написал актер Геннадий Попенко.

Медведчука

По словам главного продюсера ленты Артема Денисова: "Продюсерам позвонили из администрации Медведчука "и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом". 

В фильме была запланирована сцена с участием Виктора Медведчука, а точнее актера, которого уже подобрали на эту роль. В ленте есть сцена последнего суда над Стасом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук признал не только суд, но и его вину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США широкой публике представят фильм Джека Брайана под названием - " Активные мероприятия".


Поделиться
Читайте также:
 
В Китае появилась настоящая водка "только для русских" В Японии разбился пассажирский вертолет Конгресс подрывает политику Трампа в отношении России Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты в своей весовой категории
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив