Медведчука "сняли" с кадров фильма про Василия Стуса

По словам главного продюсера ленты Артема Денисова: "Продюсерам позвонили из администрации Медведчука "и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

В фильме была запланирована сцена с участием Виктора Медведчука, а точнее актера, которого уже подобрали на эту роль. В ленте есть сцена последнего суда над Стасом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук признал не только суд, но и его вину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США широкой публике представят фильм Джека Брайана под названием - " Активные мероприятия".