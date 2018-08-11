Медведчука "сняли" с кадров фильма про Василия Стуса

В исторической ленте про украинского дисседента, пожта и гражданского деятеля совесткой эпохи Василий Сутса убрали все упоминания про Виктора Медведчука. Об этом на своей странице Facebook написал актер Геннадий Попенко.
По словам главного продюсера ленты Артема Денисова: "Продюсерам позвонили из администрации Медведчука "и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".
В фильме была запланирована сцена с участием Виктора Медведчука, а точнее актера, которого уже подобрали на эту роль. В ленте есть сцена последнего суда над Стасом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук признал не только суд, но и его вину.
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