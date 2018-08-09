Пользователи сети превратили в мем лежащую Ким Кардашьян - ФОТО

На изображении видно, что Кардашьян лежит на кровати в нижнем белье. На ее ногах — кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 V2 Butters, которые недавно выпустил ее муж Канье Уэст.

Однако внимание общественности привлекла странная неудобная поза знаменитости.

Странная поза звезды сделала её мемом. Пользователи быстро поняли, что Кардашьян идеально вписывается в самые разные снимки и ситуации. В тот момент юзеры Twitter моментально вырезали силуэт телезвезды и "вклеили" его на другие фотографии. Так, стараниями пользователей сети Кардашьян поиграла в твистер, пробежала марафон, поучаствовала в рестлинге и полетала на параплане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала о своих нравах в президенте США Дональде Трампе. Также знаменитость призналась, что ей очень по душе личность главы ее государства.