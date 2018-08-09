11:59 09.08.2018 | Культура | Новости
100200901:labazovych

Пользователи сети превратили в мем лежащую Ким Кардашьян - ФОТО

Светская львица Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит на постели. Оригинальный снимок доступен на ее странице в Instagram.

Пользователи сети превратили в мем лежащую Ким Кардашьян - ФОТО

На изображении видно, что Кардашьян лежит на кровати в нижнем белье. На ее ногах — кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 V2 Butters, которые недавно выпустил ее муж Канье Уэст.

Однако внимание общественности привлекла странная неудобная поза знаменитости.

Странная поза звезды сделала её мемом. Пользователи быстро поняли, что Кардашьян идеально вписывается в самые разные снимки и ситуации. В тот момент юзеры Twitter моментально вырезали силуэт телезвезды и "вклеили" его на другие фотографии. Так, стараниями пользователей сети Кардашьян поиграла в твистер, пробежала марафон, поучаствовала в рестлинге и полетала на параплане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала о своих нравах в президенте США Дональде Трампе. Также знаменитость призналась, что ей очень по душе личность главы ее государства.


Поделиться
Читайте также:

  • Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Выросла Ким в Беверли-Хиллз. Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка[1]. родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Выросла Ким в Беверли-Хиллз. Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка.

  • Всего за неделю работы новой сети 4G ею воспользовались более одного миллиона украинцев. Об этом сообщают пресс-службы Vodafone и lifecell.

  • Новый меморандум между Украиной и Международным валютным фондом о сотрудничестве, могут подписать до 1 мая. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк.

  • В столичном аэропорту имени Сикорского, ранее известный более как Жуляны, в качестве сувениров продаются российские матрешки. 
 
Рубль обновил минимумы после сообщения США о новых санкциях В Эквадоре из-за беженцев из Венесуэлы введен режим чрезвычайного положения В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2 баллов Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив