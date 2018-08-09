17:58 09.08.2018 | Культура | Новости
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Disney собирается снять сериал на тему Звездных воен

Киностудия Walt Disney Company запустит онлайн-кинотеатр с платным доступом.

Disney собирается снять сериал на тему Звездных воен

Специально для подписчиков нового сервиса компания, которой принадлежат права на сагу Звездные войны, снимет одноименный сериал из десяти серий, и планирует потратить на него $100 млн.

Отмечено, что Disney намерена запустить онлайн-кинотеатр в 2019 году. Сервис под рабочим названием Disneyflix будет рассчитан на семейный просмотр. Там не будет фильмов и сериалов с возрастным ограничением 18+.

Параллельно со Звездными войнами Disney снимает еще девять фильмов специально для этого кинотеатра, рассказали продюсеры, которые работают на компанию. Бюджет этих картин составит от $20 млн до $60 млн.

Как сообщал "УРА-Информ", кинокомпания Warner Bros. собирается снять римейк комедийного телесериала "Альф". Он выходил на американском ТВ в 80-е, а на украинском в 90-е. Как сообщает издание TVLine, студия отказывается пока комментировать проект, но уже ищет сценариста.


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