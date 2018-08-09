Брэд Питт подал на Анджелину Джоли в суд

Иск подан в ответ на упреки Джоли и ее адвокатов, которые неоднократно заявляли о том, что актер не помогает актрисе обеспечивать их общих детей.

Так, во вторник, 7 августа, один из юристов Джоли сказал, что выплаты, которые Питт осуществлял после развода с женой, были незначительными.

Пара была в отношениях еще с 2005 года, однако бракосочетание состоялось только в 2014 году. В 2016 году Джоли подала на развод.

Впоследствии она подала на бывшего мужа в суд, обвинив его в жестоком обращении с детьми. По словам Джоли, Питт якобы позволял себе поднимать руку на их сына. Расследование не подтвердило эти обвинения.

У актеров шестеро общих детей.

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