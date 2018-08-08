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В Украину запрещен ввоз еще двух российских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из России еще двух.

В Украину запрещен ввоз еще двух российских книг

По информации ведомства в ниж содержится пропаганда государства-агрессора. Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, 8 августа, Госкомтелерадио отказал предприятиям "Издательство "Арий" и "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз на территорию Украины книг.

Отказ был предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Так, в учебнике Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты.

Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

В другой книге - "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем" присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

Напомним, в настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 63 издания.

Как сообщал УРА-Информ, Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".


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