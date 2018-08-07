В Киеве умер народный артист Украины Игорь Славинский

На момент смерти ему было 66 лет. О смерти актера сообщил журналист, театральный критик Олег Вергелис. На своей страничке в социальной сети он, в частности, написал: печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру.

В 2010 году Славинский получил сразу три "Киевские пекторали": как лучший режиссер, а также за лучшие спектакли - "Мертвые души" и "Люксембургский сад". Ранее, в 2003 году, пектораль режиссеру дали за лучший камерный спектакль ("Парнас дыбом").

В Театре на Подоле Игорь Николаевич работал с 1987-го, постановщиком стал в 2008 году. С 2013 года возглавлял киевский театр "Актер".

В этом году Славинскому дали звание народного артиста Украины. Он также преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.

В 2005 году актеру сделали операцию на сердце, поставили искусственный клапан.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Он умер после тяжелой болезни на 79-м году жизни.