16:36 07.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Древнюю казацкую рукопись нашли на горе Афон

На святой греческой горе Афон нашли 300-летнюю уникальную казацкую рукопись.

Древнюю казацкую рукопись нашли на горе Афон

Об этом сообщил директор Международного института афонского наследия в Украине на странице в Facebook.

Это помянник украинской казацкой старшины XVII века, которая щедро жертвовала на афонские монастыри. В рукописи записаны рода казацких ктиторов. В частности гетманы Иван Самойлович, Иван Мазепа, Павел Полуботок, Даниил Апостол.

По словам ученого, в найденой рукописи упомянуты также имена известных казацких полковников. Среди них Семен Палий, Яков Лизогуб, Василий Кочубей и многие многие другие.

Как писал "УРА-Информ", знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале " Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов.


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