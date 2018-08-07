Древнюю казацкую рукопись нашли на горе Афон

Об этом сообщил директор Международного института афонского наследия в Украине на странице в Facebook.

Это помянник украинской казацкой старшины XVII века, которая щедро жертвовала на афонские монастыри. В рукописи записаны рода казацких ктиторов. В частности гетманы Иван Самойлович, Иван Мазепа, Павел Полуботок, Даниил Апостол.

По словам ученого, в найденой рукописи упомянуты также имена известных казацких полковников. Среди них Семен Палий, Яков Лизогуб, Василий Кочубей и многие многие другие.

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