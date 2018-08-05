В США покажут нецензурную ленту о тайных связях Дональда Трампа - ВИДЕО

Кинолента повествует о многолетней связи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Режиссер изобразил Трампа в ленте, как "руководимую фигуру" со стороны Кремля.

В фильме в качестве доказательной базы зрителю будут предложены интервью с сенатором Джоном Маккейном, соперницей Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, бывшим послом США в России Майклом Макфолом, а также другими политиками и представителями американских спецслужб.

Сам Брайан считает, что американский лидер был "марионеткой" президента РФ на протяжении нескольких десятилетий, и что его завербовали российские спецслужбы еще, когда он приезжал в СССР в качестве туриста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти.