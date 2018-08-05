02:00 05.08.2018 | Общество | Новости
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Померанский шпиц покорил сердца интернет-пользователей своим обаянием - ФОТО

Художница из Нью-Йорка Кети Грейсон поразила интернет-сеть своими фотографиями кобеля породы померанский шпиц, от которого отказались хозяева. Об этом передает Petfinder.

Померанский шпиц покорил сердца интернет-пользователей своим обаянием - ФОТО

История собачки похожа на сказку о "Гадком утенке". Заводчики отказались от 5-ти месячного померанского шпица Берта. По их мнению, он был слишком велик и они не могли его содержать в квартирных условиях. 

В итоге, собачку забрала себе художница, которая ежедневно в галерее делала по 10-15 фото, которые выставляла на разные страницы в социальных сетях. Теперь страница песика быстро начала набирать популярность. Сейчас на странице собаки 150 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

"Мне нравится, когда люди приходят в галерею, чтобы увидеть Берти или когда они приносят своих собак на встречу с Берти! Галерея свободна и открыта для публики, так что приходите и погладьте его!", - говорит Кети.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары.


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