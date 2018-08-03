Жанна Бадоева похвасталась перед поклонниками элегантным костюмом - ФОТО

В кадре теледива запечатлена во время традиционного утреннего кофепития в элегантном брючном костюме белого цвета.

Жанна прокомментировала один из своих недавних постов: "Вчера я говорила про чёрный цвет в одежде, а сегодня утром я решила выпить кофе в белом. Тоже один из любимых моих цветов!".

Подписчики оценили внешний вид звезды многочисленными комплиментами и отметили, что ей к лицу как темные, так и светлые наряды.

Как сообщал "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, призналась накануне в том, что двухмесячная дочь ее не узнала и начала очень сильно плакать.