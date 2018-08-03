04:00 03.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украина будет принимать участвовать в детском "Евровидении-2018"

Украина намерена принять участие в песенном конкурсе "Детское евровидение" в 2018 году.

Украина будет принимать участвовать в детском

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе. Об этом в четверг, 2 августа, заявили в телекомпании.

НОТУ впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, так как это позволит минимизировать затраты на производство. Вместе с тем проблема уплаты годовых членских взносов в Европейский вещательный союз и обязательного взноса за участие в "Евровидении-2018" остается открытой.

По состоянию на 2 августа ЕВС уже подтвердил участие Украины в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.

Таким образом Украина стала двадцатой страной, которая будет участвовать в международном песенном конкурсе, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Израиля заявило, что конкурс Евровидение 2019 вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок.


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