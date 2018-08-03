По мотивам бестселлера Одри Ниффенеггер снимут сериал

Книга рассказывает о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница Клэр, живет обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа. Их история любви полна страсти и завлекает их в романтическую ловушку времени.

В 2009 году Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана снялись в полнометражной экранизации романа. Фантастическая мелодрама была тепло принята и зрителями, и кинокритиками. Версия Моффата же будет выходить в эфир на канале HBO – правда, пока неизвестно, когда именно следует ждать премьеры сериала.

Как сообщал "УРА-Информ", Эндрю Линкольн исполняющий роль Рика Граймса в сериале "Ходячие мертвецы" на прошедшем фестивале Comic-Con официально подтвердил, что его персонаж больше не появится в популярном сериале.