В США переснимут популярный телесериал

Как сообщает издание TVLine, студия отказывается пока комментировать проект, но уже ищет сценариста.

Главным героем телесериала был рыжий инопланетянин Альф которого приютила семья. На телеканале NBC вышло четыре сезона сериала. Последнюю серию показали в эфире в марте 1990 года.

Несмотря на то, что "Альфа" уже не показывали тридцать лет, его герой остается культовой фигурой в мире кино.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино проведет одиннадцатый конкурсный отбор кинопроектов, претендующих на финансовую поддержку государства, в августе-сентябре текущего года.